Алтайское отделение партии "Справедливая Россия" подвело итоги конкурса по благоустройству мемориалов Славы в рамках федерального социально-патриотического партийного проекта "Под знаменем Победы". Определены пять победителей, которые получат средства на создание или восстановление мемориалов в своих населенных пунктах, сообщает пресс-служба "СР".

Партия даст средства на следующие объекты: завершение работ на памятнике матерям войны в селе Крутиха Крутихинского района, возведение мемориального комплекса Славы "Вечная память защитникам нашей Родины в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" в селе Сараса Алтайского района, реставрация мемориального комплекса погибшим воинам в селе Горьковское Шипинувского района, ремонт Аллеи воинской славы в селе Антоньевка Петропавловского района и реставрация памятника Воинам Великой Отечественной войны, умершим от ран (1941-1945 годы) в селе Зудилово Первомайского района.

Каждый памятник по-своему особенный. Например, памятник матерям в Крутихе установили в 2016 году на средства пожертвований в честь жительницы Крутихи Александры Школдиной. Она положила на алтарь Победы пятерых сыновей и мужа.

"В 2019 году мы намерены завершить работу в мемориальном комплексе, установив памятный знак "Проводы". Он расскажет молодому поколению о том, что с этого места женщины района проводили на фронт 5620 отцов, мужей, сыновей и братьев на ту страшную войну, из которой 2480 не вернулись обратно", – рассказала глава администрации Крутихинского сельсовета Изабелла Ярош.

А вот что говорят про памятник в селе Сараса. Кстати, инициаторами его возведения стали сами жители.

"Сараса – достаточно большое село, в нем есть памятник героям Гражданской войны, но до настоящего времени нет мемориала участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 года. Место под новый комплекс расположено на территории школы, в центре большого красивого цветника. Камень для памятника уже привезли из Колывани, а площадку под него выложат плиткой", – рассказывает экс-председатель Совета местного отделения партии Тамара Шипунова.

В селе Горьковское жители уже несколько лет добиваются ремонта памятника. В местном бюджете на него в год заложено всего 500 рублей. Теперь с помощью "Справедливой России" нужный ремонт будет сделан.

Глава сельсовета Антоньевского сельсовета Евгения Угрюмова заявила, что она и односельчане бесконечно счастливы, что добились победы в конкурсе.

"Мы стучались во все двери, и только "Справедливая Россия" нам открыла. Я в шоке (в лучшем смысле этого слова). Спасибо огромное партии от лица всех односельчан", – отметила она.

В селе Зудилово полученную премию вложат в замену плит с фамилиями и инициалами воинов на гранитные плиты с обновленными надписями.

Председатель Совета местного отделения партии Первомайском районе Лариса Колесникова отметила, что конкурс поможет привлечь внимание к недостаточному финансированию мемориальных комплексов в сельской местности, а также стимулирует власть изыскивать резервы для их реставрации и возведения новых за счет различных источников.