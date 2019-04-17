Мошенники похитили у жительницы Заринска 137 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Женщина 1960 года рождения разместила в интернете объявление о поиске работы. Вскоре ей позвонили неизвестные и предложили работу с банковскими документами.
"Женщина согласилась и установила на свой компьютер предложенную ей программу, после чего внесла в нее данные о своей банковской карте и сообщила неизвестным поступившие в СМС-сообщениях коды. С ее банковской карты тут же было списано 137 тысяч рублей", – констатируют в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что абонентские номера, с которых звонили злоумышленники, зарегистрированы в Ставропольском крае.
Комментарии
Уж сколько раз твердили миру ))))