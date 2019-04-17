Минтруд провел проверку условий труда в России, сообщает ТАСС.
Как следует из материалов исследования, на 79% рабочих мест созданы допустимые условия труда. А вот оставшиеся 21% создают угрозу для здоровья работников, из них 0,2% и вовсе опасны для жизни.
Вредные условия труда зафиксированы на 20,8% рабочих мест. Из них больше половины (10,7%) негативно воздействуют на организм, но впоследствии он восстанавливается.
В 8,6% случаев воздействие плохих производственных факторов влечет развитие профессиональных заболеваний легкой степени тяжести.
1,4% рабочих мест в конечном итоге грозят болезнями легкой и средней степени тяжести с последующей потерей трудоспособности, 0,1% – тяжелыми заболеваниями.
Комментарии
ха, нам на пр.недели сказали что прийдут спецы замерять вредности в офисе...
наверное заблудились
- вибрация и гул круглосуточно ( на1 этаже бойлерка)
- темно- лампы еще с СССР достались
- весь офис отделан пластиковыми панелями - все электризуется
- нет приточной вентиляции
- кондиционеры старее поповой собаки - не включаем
- окна нереально открывать все сразу простывают
зачем к нам приходить? без нас все подмахнули