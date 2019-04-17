Ненастная погода надвигается на Алтайский край – на четверг, 18 апреля, в регионе объявлено штормовое предупреждение.
По информации алтайского Гидрометцентра, на большей части территории 18 апреля ожидается мокрый снег, снег, в южных районах будет сильный снег, местами возможны метели, гололед.
Дневные температуры в крае составят -3...+2 градуса, в южных районах будет до +7 с похолоданием в течение дня. В ночь на 19 апреля температура может опуститься до -11 градусов.
Ветер ожидается западный, 13-18 метров в секунду, местами порывы 25-27 метров.
В Барнауле в четверг также ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, гололед. Днем в краевой столице будет -1...+1 градус с похолоданием в течение дня. Ветер западный, 13-18 метров в секунду, порывы до 23 метров.
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