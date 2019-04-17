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Росреестр дал советы, как купить дачу и не стать жертвой мошенников

, ИА "Амител"
Замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра проинструктировала будущих покупателей
При покупке дачи следует удостовериться, что продает ее собственник / Фото: pixabay.com

При покупке дачи следует удостовериться, что продает ее собственник / Фото: pixabay.com

Заместитель главы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова дала простую инструкцию будущим покупателям загородной недвижимости, сообщает "Российская газета".

В первую очередь при покупке дачи следует удостовериться, что продает ее собственник. Для этого он должен показать свидетельство о праве собственности или выписку из Единого госреестра недвижимости.

Впрочем, надежнее перестраховаться и самостоятельно запросить выписку из ЕГРН об интересующей недвижимости. Это поможет проверить предоставленные продавцом сведения и узнать, наложены ли на участок какие-то ограничения.

Там же можно узнать и вид разрешенного использования земли. Например, если видом использования указано "под строительство индивидуального жилого дома", то владелец участка может строить жилой дом и прописаться в нем.

А если участок предназначен "для ведения подсобного хозяйства", то на нем можно поставить разве что сарай или теплицу. Когда на таком участке стоит дом, то приобретая его, получаешь и все сопутствующие самострою проблемы.

Еще одной мерой безопасности должно стать нотариально заверенное согласие на продажу имущества супругом или супругой продавца.

Особенно внимательными нужно быть, если продавец действует по доверенности от имени собственника – это распространенная схема обмана. В таком случае рекомендуется проверить подлинность доверенности у нотариуса.

Не стоит идти на сделку, когда вместо правоустанавливающих документов предоставляется книжка садовода – она не подтверждает право собственности.

Чтобы узнать, соответствует ли огороженный участок реальному размеру собственности, следует обратиться к кадастровому инженеру для его осмотра.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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