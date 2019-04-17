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"Два миллиона за погибшую дочь": как выносили приговор лихачу на BMW Х6

, ИА "Амител", Роман Поздняков
Сегодня, 17.04.2019 в здании Центрального районного суда Барнаула озвучили наказание Руденко за страшное ДТП повлекшее смерти

Фото: Екатерина Смолихина/ Amic.ru

Александр Руденко, обвиняемый в страшной аварии, унесшей жизни троих человек, двое из которых дети, приговорен к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Приговор огласил 17 апреля судья Центрального районного суда Барнаула Максим Рыжков. Также по решению суда виновник аварии должен выплатить потерпевшим моральную компенсацию. На судебном заседании присутствовал корреспондент Amic.

Первыми в здании суда появились мать подсудимого и его супруга, заняли место у входной двери. Жена Руденко была одета во все черное. Они тихонько переговаривались, стараясь, чтобы их никто не слышал.

В зале суда супруга села на скамью в первом ряду.

Евгений Нагорнев, потерявший в той страшной аварии семью, вновь пришел с портретом погибших жены и дочери и установил его напротив места Александра Руденко. После того, как все заняли свои места, в зал ввели виновника аварии в сопровождении конвоя из четырех человек.

На первом ряду мать и супруга задержанного

Судья предоставил право последнего слова Александру Руденко. В зале повисла тишина. Обвиняемый несколько раз тяжело вздохнул и промолчал.

"Это ваша позиция", — отметил судья и удалился для дальнейшего вынесения приговора.

Ожидание приговора

Ждать решения судьи пришлось больше получаса. "Думаю ему (Руденко – прим. редакции) дадут не меньше семи лет, но вычтут срок, который он отсидел", — тихо сказал Игорь Перфильев, потерявший в аварии любимую дочь и маленькую внучку.

Подруга погибшей, Ирина, перечисляла странные совпадения, связанные с аварией: "40 дней после смерти пришлось на день рождения Юли, ей должно было исполнится 34 года. А первое заседание по делу совпало с днем рождения погибшей девочки, которой было всего три".

Ирина вспоминает, как не могла поверить, что подруга погибла, говорит, что она очень любила жизнь: "Она организовывала всю нашу компанию, мы бегали, путешествовали вместе. Она всегда повторяла, что нужно заниматься спортом и развиваться! На второй день после аварии моя трехлетняя дочь спросила "Мам, а кого в городе не хватает?" Это было странно, потому что она ничего не знала об аварии, а как будто почувствовала. У Юли были такие статусы в соцсетях, о том, как она радовалась жизни".

На фото слева Елена Корецкая со своей подругой в ожидании приговора.

Елена Корецкая, мама погибшей в аварии пятилетней малышки и супруга покалеченного в ней же водителя Рено Сергея Федько рассказывала о состоянии мужа: "Краткосрочная память возвращается медленно, он не ходит, передвигается на каталке, левая половина практически не двигается. Муж выжил благодаря тому, что более 10 лет занимался спортом… "

Приговор

Пока присутствующие ждали судью, Александр Руденко вдруг глухо произнес "Хотел бы попросить у всех прощения. Сложно говорить…" и замолчал.

В этот же момент в зале появился судья Максим Рыжков. Приговор зачитывали в течение часа.

В очередной раз стороны услышали подробности аварии. А перечисление травм погибших и пострадавших в аварии у некоторых вызвало слезы.

Во время чтения приговора были оглашены выдержки из показаний Руденко, которые он дал на предварительном следствии: "Находились в ресторане Иероглиф с супругой, где он употреблял спиртное…Далее он сел за руль автомобиля BMW Х6. На улице Димитрова он двигался со скоростью 60 километров в час. Приближаясь по проспекту Ленина к улице Интернациональной он увидел мигающий зеленый сигнал светофора, проехал, следующий светофор был тоже мигающим...Увидев автомобиль Рено, ему показалось, что тот двигался достаточно медленно. На перекрестке с улицей Анатолия он видел, что загорелся красный сигнал светофора. Дальше произошел удар."

Вина Руденко доказывалась множеством свидетельских показаний и экспертизами.

"Все доказательства относимы, допустимы и получены с соблюдением закона. Вменяемость подсудимого сомнений не вызывает, факт управления автомобилем BMW именно Руденко подтвержден и не оспаривается. У водителя BMW имелась возможность избежать дорожно-транспортного происшествия ", — заключил судья.

Он также отметил положительные характеристики Руденко. На учетах он не состоял, ранее судим не был. Смягчающими обстоятельствами были названы молодой возраст подсудимого, совершение преступления впервые, наличие на иждивении малолетнего ребенка, частичное возмещение ущерба и признание вины в совершении преступления.

А вот отсутствие удерживающих в автомобиле Рено устройств для перевозки детей, суд не признал смягчающим для водителя BMW. По словам судьи, к ДТП привел не этот факт.

Суд квалифицировал действия водителя BMW Х6 по части 6 статьи 264 уголовного кодекса РФ.

Кроме этого, суд постановил взыскать с обвиняемого сумму в 25 379 918 рублей 55 копеек. У подсудимого арестовано: одна третья доли в "Алтайской энергетической компании", BMW Х6, прицеп, два айфона, часы "Радо", барнаульская квартира на Партизанской, 105, квартира на Змеиногорском тракте, 102, два нежилых помещения, земельный участок и дом в Зудилово, еще один участок в Первомайском районе и земельный участок в селе Санниково.

Кроме этого по решению суда Руденко в качестве морального время должен выплатить по два миллиона рублей за погибших дочерей Елене Карецкой и Елене Перфильевой, 6,5 млн рублей Евгению Нагорневу за жену и дочь и 3,5 млн рублей Павлу Федько за пострадавшего сына.

"Назначить Руденко наказание в виде реального лишения свободы в колонии-поселения сроком восемь лет и шесть месяцев. Засчитать отбытую часть наказания с 16 октября 2018-го года. Приговор может быть обжалован в Алтайском краевом суде в течение десяти дней." — закончил Рыжков.

"Для него это рай"

После оглашения приговора зал вздохнул. "Убийца!" — выкрикнул кто-то. Видно было, что пострадавшая сторона считает вынесенный приговор слишком мягким. "Колония-поселение для него рай" — сказал кто-то из присутствующих

"Колония-поселение для него рай" — сказал кто-то из присутствующих

" Пожизненное было бы справедливо, или хотя бы, если бы приняли новый законопроект от 8 до 15 лет за такое преступление. Вынесенный приговор я считаю не справедливым. Жизнь ребенка бесценна", — сказала мать погибшей дочери и жена покалеченного мужа, Елена Корецкая. Она вспомнила, что ранее от адвоката Руденко ей поступило предложение: "возьмите 500 тысяч или миллион и забудем о происшествии!"

Прокурор сообщил, что законность и обоснованность вынесенного приговора будет проверена. "Если будут основания, то будем обжаловать."

Ни сторона обвинения, ни сторона защиты об обжаловании конкретно ничего не сказали, на принятие решения у них будет десять дней.

 

 

Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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Комментарии

17.04.2019 18:32
- гость -

адвокат конечно... предложить за смерть человека 500 тысяч и забыть. ни один порядочный адвокат не стал бы его по договору защищать, ни за какие деньги.

0  0
17.04.2019 18:38
- гость -

Получается поселение,а не срок на зоне ему дали имея ввиду его большую принудительную "выплату" по деньгам.

0  0
17.04.2019 18:55
- гость -

Только 'Кровная месть," остановит этих руденок

0  0
17.04.2019 19:08
- гость -

мигающий зеленый провоцировал разогнаться? вполне возможно...

0  0
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