Шведские ученые выяснили, что смертность у мужчин взаимосвязана с частотой их пульса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал MedicalXpress.
Начиная с 30 лет исследователи наблюдали 798 мужчин, которые родились в 1943 году.
У участников эксперимента регулярно замеряли пульс. Также их опрашивали об образе жизни, уровне стресса и истории сердечно-сосудистых заболеваний у родственников.
Их разделили на четыре группы. В первой находились те, у кого сердцебиение в состоянии покоя было ниже 55, во второй – 55-65, в третьей – 65-75, а в четвертой – выше 75 ударов в минуту.
В результате длительного наблюдения с 1973 года ученые выяснили, что смертность у людей с пульсом выше 75 ударов в минуту вдвое больше, чем у первой группы испытуемых, у которых сердце сокращалось со скоростью меньше 55 ударов в минуту.
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