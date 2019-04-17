Губернатор Алтайского края назвал вопиющей ситуацию, при которой дома граждан уничтожает огнем из-за ландшафтных пожаров.
На заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в регионе Томенко подчеркнул, что по данным космического мониторинга с начала пожароопасного сезона зарегистрировано более тысячи активных термических точек.
Говоря о пожарах, случившихся 13 и 14 апреля, при которых сгорели дома жителей края, губернатор подчеркнул: "В Алтайском крае дома у людей не должны гореть вообще, а тем более из-за ландшафтных пожаров. Это ЧП для Алтайского края! Органы дознания сейчас работают, и выводы будут сделаны, мы обсудим это на очередных заседаниях комиссии. Но обращаю внимание всех: то, что случилось, эта вопиющая ситуация".
Глава региона поручил взять на контроль вопросы оказания помощи гражданам, пострадавшим от пожара, потребовал привлекать к ответственности руководителей сельхозпредприятий, на землях которых проводятся бесконтрольные отжиги сухой травы, в том числе немедленно прекращать оказание государственной поддержки таким организациям.
Комментарии
"Дома граждан не должны гореть из-за ландшафтных пожаров" спасибо, кэп!
Опахивать жилые места - прямая обязанность местных администраций, но... Пока они не будут нести прямую материальную ответственность перед гражданами, толку не будет.