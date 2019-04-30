Фото: Алексей Беленев
Барнаул второй год участвует в реализации национального проекта "Комфортная городская среда". Это предусматривает ремонт в краевой столице дворов и общественных территорий. Подготовили для вас инфографику о том, что было сделано в Барнауле за два последних года. Не забываем нажать на картинку, чтобы она стала больше и было удобнее ее рассматривать.
Комментарии
А слабо отправить корреспондента во двор где эта среда реализована? Отснимать, что именно сделано(реальные фото, а не картинки) и подписать сколько денег потрачено(освоено). Чтобы народ знал, что на неуклюжую качельку потрачено столько-то десятков тысяч и т.д.
Как житель города Барнаула, могу сказать что не нашел следов реализации данной программы. Перечисленные на графике территории якобы благоустроенные в рамках этой программы на самом деле весьма сомнительного качества. Разработчик данных локаций и заказчик не смогли уйти дальше устаревших и не актуальных решений. Прибывая в этих локациях, понимаешь что делать там абсолютно нечего.