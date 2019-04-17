Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в 2018 году заработал более 70 миллионов рублей, передает "Интерфакс".
Согласно декларации, доход получен от продажи акций компании в "период до замещения государственной должности".
В пользовании Цивилева, к гостиничному номеру 17,6 квадратного метра и квартире площадью 98,9 квадратного метра прибавилась еще одна квартира площадью 43,7 квадратного метра. Также в декларации Цивилева значится мотоцикл Spyder BRP Can-Am.
Супруга губернатора Анна Цивилева заработала в 2018 году более 27 млн рублей.
Комментарии
пожар в Зимней вишне был в конце марта. Он уже позиционировался как ИО губера. То есть за январь-февраль 2018 года 70 млн. Вопрос зачем с таким доходом люди идут в губеры там ведь даже с льготами совсем не такие официальные доходы
17.04.2019 15:56
- гость -
вы совсем?
с каких пор у нас год с января по февраль длится?
- гость -
17.04.2019 15:56
- гость -
вы совсем?
с каких пор у нас год с января по февраль длится?
вы новость читали? там написано, что эти доходы у него появились ДО того как он стал госслужащим
А после того, как он стал госслужащим, доходы у него утроятся?