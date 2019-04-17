Штормовой прогноз передали синоптики в республике Алтай на четверг, 18 апреля.
В этом контексте региональный главк МЧС России призывает граждан не забывать о мерах безопасности.
В четверг на территории республики ожидаются умеренные, местами сильные осадки в виде мокрого снега. На перевалах и в горах поземки и метели, гололедные явления, усиление ветра до 18-23 метров в секунду, в горах и на перевалах – до 33 метров в секунду. Также специалисты прогнозируют установление временного снежного покрова, похолодание.
"В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями существует риск нарушений в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, ограничение движения на автомобильных дорогах и перевалах", – говорится в сообщении регионального правительства.
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