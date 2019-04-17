Известный писатель, поэт и журналист Дмитрий Быков срочно госпитализирован в реанимацию одной из больниц Уфы, сообщает "Комсомольская правда".
У него диагностирован инсульт. Как сообщает источник издания, Быков впал в кому.
Сейчас за его жизнь борются лучшие нейрохирурги Башкортостана. Оказание медицинской помощи находится на контроле у высших чинов республики.
Сегодня, 17 апреля, Дмитрий Быков должен был встретиться с поклонниками своего творчества в Уфе, но из-за резкого ухудшения самочувствия мероприятие пришлось отменить.
Комментарии
Выздоравливайте Дмитрий Львович! Ждем ваших выступлений!
Хорош выступать.Материал у него какой-то малоценный.
Всего 51 год, а уже серьезные проблемы со здоровьем. До 65 лет еще работать ему до пенсии.
17.04.2019 16:20
- гость -
Хорош выступать.Материал у него какой-то малоценный.
Обязательно найдётся засранец с таким комментом...
Неужели совесть русофоба замучила?