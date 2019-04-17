45-летний житель Барнаула предстанет перед судом за то, что устроил видеосъемку в дамском туалете, переодевшись в женскую одежду.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, преступление было совершено в уборной одного из торговых центров Барнаула. Мужчине инкриминируют часть 1 статьи 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия").
Согласно версии следствия, в феврале этого года обвиняемый заранее переодевшись в женскую одежду, проник в общественный туалет одного из торговых центров и на камеру своего телефона произвел видеосъемку, нарушающую неприкосновенность частной жизни двух женщин.
"Когда одна из потерпевших обнаружила противоправные действия злоумышленника, она обратилась к охране магазина. Мужчина был задержан на месте преступления", – добавляют в СКР.
Свою вину мужчина признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
негодяй
И что, дожив до 45 лет он не насмотрелся на голых женщин? Идиотизм!
что снимал-то? писающих дам?
17.04.2019 16:27
- гость -
Может быть даже и какающих, а это совсем край, принцессы же не какают.