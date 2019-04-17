На основе данных Росстата о среднестатистической зарплате в 2018 году РБК проанализировал, какие регионы смогли выполнить майские указы президента Владимира Путина в части зарплат бюджетников.
Журналисты подсчитали, что необходимых значений в сравнении со среднерегиональной зарплатой достигли только четыре региона: Бурятия, Владимирская, Ленинградская и Пензенская области.
В остальном 81 субъекте РФ наблюдается отставание от запланированных показателей хотя бы в одной из бюджетных сфер.
В среднем по России также не удалось выполнить майские указы. В частности, не достигла целевых показателей заработная плата педагогов дошкольных образовательных учреждений (83,6% от средней по стране), педагогов дополнительного образования детей (94,9%), преподавателей и мастеров производственного обучения организаций начального и среднего образования (96,4%), младшего (90,4%) и среднего (97,6%) медицинского персонала, соцработников (87,4%), педагогов образовательных, медицинских организаций, а также оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (97,6%), врачей и работников медорганизаций с высшим образованием (198% при целевом показателе 200%).
Комментарии
хороший показатель !!! это выше даже 76% верим дальше в "утина"
Чиновники же вопели, что повышение НДС позволит им выполнить майские указы... НДС подняли, а указы не выполнили. Что то все у них не ладится, то обгадились с пенсионной реформой, то с мусорной, сейчас с майскими указами...
Дык, эта, как это понимать?! Великий вождь не может нереальных поручений давать - значится регионы как бы его не слушают?!
Сократить чиновников и депутатов, а остальным урезать зарплату и на все указы денег хватит!
В 1978 году историк поставил мне тройку. Спросил в каком году в СССР построили развитой социализм. Я засомневался, что у нас развитой социализм. Сейчас я сомневаюсь, что у нас капитализм. Думаю, что феодализм.
фу троишник.
Все что последнее время делается и публикуется очень похоже на подстрекательство - вы не находите? С какой целью все это делается? Зачем давать указы и не контролировать их выполнение, не наказывать за невыполнение? Со своим "порывом" каждый год позориться? Ну что неужели там думать некому, не верю в это. С какой-то целью они сами все раскачивают специально.
Выгнать губеров
за эту статью можно получить статью за оскорбление власти