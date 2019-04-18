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Мой бизнес работает без меня: владельцы компаний обсудили, возможно ли это

, ИА "Амител"
Алтайские предприниматели рассмотрели преимущества и недостатки внедрения организующей схемы

17 апреля в Барнауле состоялась очередная встреча Клуба читающих бизнесменов, на которой обсудили книгу Евгения Фролова "Мой бизнес работает без меня". Тема беседы вызвала особый интерес: наверное, каждый владелец компании мечтает внедрить эффективную систему дистанционного управления бизнес-процессами, которая будет работать как часы и позволит уделять больше времени семье или стратегическому планированию. Корреспондент Amic.ru побывал на встрече клуба и узнал, насколько применимы идеи, описанные в книге.

Прозрачная схема

Совладелец компании "Алькон" Алла Трубникова на собственном примере убедилась: делегировать полномочия можно и нужно, главное – правильно выстроить внутренние процессы. Алла поделилась своими наблюдениями с членами клуба, среди гостей были директор КДЦ "Детское здоровье" Татьяна Дублей, основатель компании "Меленка-ОСТ" Олег Сергеев, директор по развитию "Барнаульской водяной компании" Наталья Бобина и другие.

По словам Аллы Трубниковой, 16 лет назад компания "Алькон" состояла всего из четырех человек, и владельцы были непосредственно включены в процессы производства и продажи окон. Но компания росла, и появилась необходимость делегировать большую часть полномочий. Именно на этом этапе Алла узнала об организующей схеме, позднее описанной в книге Евгения Фролова.

Если коротко, организующая схема – это схема, которая наглядно демонстрирует структуру компании, четко закрепляет функционал каждого сотрудника и подразделения, описывает необходимый результат их работы и позволяет оперативно анализировать слабые места.

"Например, отдел продаж передал на производство десять заказов, а выполняются лишь девять. Выясняем, почему так получилось: оказывается, что поставщик подвел. Значит, нужно работать с поставщиком", – рассказывает Алла Трубникова.

Она отметила, что статистика каждого отдела позволяет в режиме реального времени отслеживать, какое звено дает сбой и искать причины этого сбоя. По мнению Трубниковой, важно внедрять письменные коммуникации между отделами (сотрудники "Алькона" в 99% случаев взаимодействуют между собой письменно), тогда не будет ситуаций вроде "ты мне этого не говорил". Но еще важнее разделить функции владельца бизнеса и генерального директора.

Наполовину директор

По словам Аллы Трубниковой, постановщик целей в компании должен быть один, и он должен ориентироваться на то, что происходит снаружи, а исполнителю (директору) следует направлять внимание внутрь компании. Это позволит освободить руководителя от оперативных задач в пользу стратегических.

"Если владелец на 50% исполняет функции директора, он не дорабатывает как владелец, – считает Алла Трубникова. – Директор должен внедрять директивы собственника. Но инициатива должна исходить от команды. Идею "поднимают" наверх, и она становится законом для всех".

Собственник ООО "Парадигма" Анна Галицкая отметила, что для эффективной работы схемы необходимо одно условие: видеть то, что происходит в других отделах, должен не только собственник, но и другие сотрудники.

Члены клуба поинтересовались, как персонал компании отнесся к внедрению организационной схемы. Алла Трубникова рассказала, что тяжелее всего было "стареньким", тем, кто отработал много лет и "все знает". Новички включались в систему безболезненно. Особенной текучки в компании не было: около 70% сотрудников работают более 10 лет.

По мнению Аллы Трубниковой, внедрять оргсхему лучше на начальном этапе, пока компания не разрослась. Сначала сотрудники могут совмещать несколько функций, но лучше, если на каждом участке будут работать узкие специалисты – они легко заменяемы.

Директора в "Альконе" не нанимали со стороны, его вырастили внутри компании. Процесс передачи полномочий пока завершен лишь на 70%, но Алла Трубникова говорит, что уже сейчас она может надолго оставить рабочее место, и процесс не остановится.

Мнения разделились

Вопрос делегирования полномочий породил жаркую дискуссию. Владелец нескольких магазинов Calzedonia и Intimissimi Ксения Лишина (работает по франшизе, – прим. ред.) сказала, что велика вероятность того, что директор через год может уволиться и открыть собственное дело. Чтобы этого не произошло, ему нужно платить очень большую зарплату. Анна Галицкая парировала: многие люди сознательно выбирают работу по найму, их устраивает такая мера ответственности.

Были озвучены и негативные примеры из практики членов клуба. Некоторые собственники, которые отошли от управления и доверили бизнес дилерам, были в шоке от изменений, попав в магазины своей сети в качестве покупателей.

"Когда я открывала свой первый магазин, я работала и администратором, и продавцом. Поэтому когда я открывала второй магазин, я понимала, кто и что должен делать, – рассказала Ксения Лишина. – Если ты включен в процесс – доход выше. Только ты переживаешь за свои деньги и выкладываешься по максимуму. Когда ты делегируешь полномочия, ты допускаешь, что процент дохода будет ниже. Но ты сознательно принимаешь решение быть с детьми и зарабатывать меньше".

Резюмируя все вышесказанное, совладелец компании "Алькон" Олег Трубников сказал, что в книге "Моя компания работает без меня", вероятно, говорится не о том, что компания работает без владельца как человека, а о том, что она работает без владельца как гендиректора.

Следующая встреча клуба состоится 15 мая. Какую книгу будут обсуждать его участники, пока неизвестно.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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