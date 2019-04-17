Участки дорог перекроют под Барнаулом 18 апреля из-за планового движения военных колонн, сообщает краевая Госавтоинспекция.
Ограничения будут введены на следующих участках:
- с 06:00 до 09:00 на автодороге "н.п. Украинский – автодорога Р-256 – граница Косихинского и Первомайского районов";
- с 19:00 до 22:00 на автодороге "граница Косихинского и Первомайского районов – автодорога Р-256 – подъезд к н.п. Косиха";
- с 19:00 до 22:00 на автодороге "258 км автодороги Р-256 – автодорога Р-256 – н.п. Полковниково".
Водителей призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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