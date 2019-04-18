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Онкология и полис ОМС: что нужно знать каждому

, ИА "Амител"
По полису ОМС можно не только проходить скрининг-исследования, но и лечить рак
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

"Все, завтра схожу к врачу" – и так может продолжаться каждый день. Наверняка многие узнали себя, верно? Нехватка времени, невнимание к своему здоровью, отказ от прохождения диспансеризации и осмотров может привести к серьезным последствиям.

Привычка терпеть боль и игнорировать первые признаки заболеваний для многих стали нормой. А зря. Ведь не секрет, что ранняя диагностика увеличивает шанс на выздоровление. Особенно это актуально, когда речь идет о таких заболеваниях, как онкология, развитие которой может протекать совершенно бессимптомно. 

Поставить диагноз своевременно поможет регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров. Для своевременного выявления онкологических заболеваний рекомендовано:

  • Начиная с возраста 21 года раз в три года проходить диспансеризацию взрослого населения;
  • С 2018 года у россиян появилась возможность пройти в определенные возрастные периоды дополнительные скрининг-исследования, направленные на раннее выявление наиболее распространенных онкологических заболеваний. А в те годы, когда не проводится диспансеризация и скрининг-исследование, каждый может обратиться в поликлинику для профилактического осмотра.

Эти обследования можно пройти по полису ОМС в поликлинике по месту жительства (прикрепления) бесплатно. 

Что же делать, если страшный диагноз подтвердился?

К сожалению, смертность от онкологических заболеваний занимает в России второе место после сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркты, гипертония, аритмия и т.д.). В этом году мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями приобретают особую государственную поддержку в рамках национального проекта "Здравоохранение". Одним из основных направлений этого проекта является развитие диагностики и лечения онкологических заболеваний. Планируется расширить возможности для получения амбулаторной помощи, увеличить финансирование объемов химиотерапевтического лечения. На борьбу с онкологией дополнительно выделено 70 млрд рублей, что увеличило в два раза финансирование лечения рака в рамках программы госгарантий.

Это значит, онкологию лечат по полису ОМС!

Не теряйте время!

При таком серьезном заболевании как онкология, главное – не упустить время. Поэтому существует такое понятие как "предельные сроки ожидания медицинской помощи".

С 2018 года в программе государственных гарантий для онкопатологии установлены предельно допустимые сроки предоставления медицинской помощи: пациент должен быть осмотрен в первичном онкологическом кабинете или первичном онкологическом отделении медицинской организации в срок не позднее пяти рабочих дней с даты получения направления на консультацию, а специализированное лечение должно быть начато не позднее 10 или 15 календарных дней с даты установления предварительного диагноза онкологического заболевания (с момента обнаружения болезни и при лабораторном подтверждении).

Лекарства для борьбы с онкологическим заболеванием

Лекарственное обеспечение при проведении химиотерапии в условиях дневного или круглосуточного стационара осуществляется за счет средств ОМС. Это значит, что при получении направления на госпитализацию пациенту не нужно получать препарат по рецепту в аптеке или приобретать за свой счет. При стационарном лечении такие требования неправомерны.

В 2019 году увеличится финансирование лекарственных средств: у застрахованных появится больше возможности лечиться современными и эффективными препаратами. При амбулаторном лечении лекарства предоставляются онкологическим больным по рецептам врачей бесплатно.

Если пациенту присваивается инвалидность, он получает право на набор социальных услуг (так называемый "соцпакет"), в том числе может бесплатно получать лекарственные препараты при нахождении в другом регионе.

Врач выписывает рецепт в соответствии с медицинскими показаниями. Если выписанного лекарства нет в аптеке, аптечная организация, участвующая в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, обязана принять рецепт на отсроченное обслуживание и в течение 10 рабочих дней (15 – если рецепт выписывался по решению врачебной комиссии) с даты обращения обеспечить пациента выписанным препаратом.

Онкологию можно победить! Ответим на все ваши вопросы, звоните: 8 800 200 92 04.

Алтайский филиал ООО "СМК "РЕСО-Мед"
г. Барнаул, ул. Анатолия, 53 (центральный офис)
Телефон: 8-800-200-92-04 (бесплатная круглосуточная горячая линия)
Отдел по защите прав застрахованных:
zpz@altai.reso-med.com
Официальный сайт

* Согласно постановлению Правительства РФ от 29.12.2018 № 482 "Об утверждении Территориальной  Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.04.2019 09:55
- гость -

Получить талон на обследования по поводу подозрения на онкологию - это квест. А получить талон к онкологу - это вообще из области фантастики. Тебе надо доказать врачу терапевту, что ты нуждаешься в этом. И ему все равно,что ты находишься в группе риска на первом месте, на твои жалобы. Ему не нужен на участке онкобольной.

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