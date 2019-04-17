Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter оставил запись о заявлении историка Александра Сытина о том, что в Доме Профсоюзов "ликвидировали малоценный человеческий материал".
Он выразил мнение, что носителей такой степени цинизма и "духовной мерзости" попросту нельзя пускать в студию, где идет прямой эфир федерального телеканала.
"Сытин, конечно, мнит самого себя ценным генетическим материалом, – заявил Пушков. – Это не так: от его рассуждений давно идет дурной запах".
Напомним, доктора исторических наук едва не побили прямо в студии за его высказывание, и только вмешательство телеведущего и удаление с программы спасло Сытина от гнева присутствующих.
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