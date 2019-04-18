Экс-министр, врио и археолог: кто претендует на место ректора АлтГУ

Фото: АлтГУ

Комиссия Алтайского государственного университета закончила прием документов от кандидатов на пост ректора вуза. На эту должность претендуют четыре человека. В частности, врио ректора Сергей Бочаров, завкафедрой археологии, этнографии и музеологии, доктор исторических наук, профессор Алексей Тишкин, завкафедрой зоологии и физиологии Александр Мацюра и нынешний проректор АлтГТУ, экс-министр образования края Александр Жидких.

18 апреля в вузе пройдет Ученый совет, который должен рассмотреть и утвердить кандидатов на пост ректора. Далее предстоит согласовать персоналии с Советом ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай, а также региональным правительством. После этого самая сложная часть – одобрение аттестационной комиссии Минобрнауки РФ. Все претенденты должны пройти собеседования 17 мая в Москве.

Очевидно, что основную борьбу за лакомый пост ректора ведут два претендента. Самый явный фаворит – нынешний врио Сергей Бочаров, который является преемником нынешнего президента вуза Сергея Землюкова. У него, по сведениям Amic.ru, есть весомая поддержка со стороны правительства края. Однако часть коллектива вуза якобы имеет негативное отношение к наследию Сергея Землюкова и его протеже, который только набирается управленческого опыта.

Альтернативой может стать доктор исторических наук Алексей Тишкин, который уже неоднократно критически высказывался о работе нынешнего руководства классического вуза. Ранее он занимал пост проректора по научно-инновационной работе АлтГУ. Отметим, что Тишкин имеет репутацию не только высококлассного ученого, но и талантливого менеджера-организатора.

Третьим претендентом стал завкафедрой зоологии и физиологии Александр Мацюра, который, скорее всего, просто технический кандидат и не имеет шансов на продолжение борьбы. По-настоящему любопытной можно считать фигуру экс-министра образования и науки Алтайского края Александра Жидких. После своего ухода из правительства, он быстро обосновался в АлтГТУ, но учитывая свой статус и опыт руководителя, в праве рассчитывать на более высокую должность. Долгое время Жидких "сватали" на место ректора педуниверситета. Теперь же, когда руководство региона явно не оказывает знаки поддержки ни одному из претендентов, он решил попробовать свои силы в гонке ректора АлтГУ. Впрочем, высока вероятность, что Жидких не пройдет "сито" Ученого совета. Преподаватели вуза не захотят видеть в кресле ректора вуза человека без опыта работы в вузе, к тому же с "политеховской" пропиской. На первые вопросы мы узнаем ответ уже 18 апреля.

Напомним, что решением Ученого совета АлтГУ от 25 сентября 2018 года Сергей Землюков избран президентом вуза. Временно исполняющим обязанности ректора АлтГУ назначен директор офиса проектного управления Сергей Бочаров. На этом посту он занимался проектами, связанными с переходом к современной концепции университета. Обычно в задачи проектного офиса входит внедрение новых бизнес-процессов, чтобы повысить эффективность организации. Сергей Землюков, объясняя свой уход, пояснил, что пришло время молодых и перспективных управленцев.