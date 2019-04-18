Четверг, 18 Апрель, 09:02

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,95
€ 72,36
Обь
227см -18

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Новости

Экс-министр, врио и археолог: кто претендует на место ректора АлтГУ

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Опорный вуз региона должен получить нового руководителя к июню

Фото: АлтГУ

Комиссия Алтайского государственного университета закончила прием документов от кандидатов на пост ректора вуза. На эту должность претендуют четыре человека. В частности, врио ректора Сергей Бочаров, завкафедрой археологии, этнографии и музеологии, доктор исторических наук, профессор Алексей Тишкин, завкафедрой зоологии и физиологии Александр Мацюра и нынешний проректор АлтГТУ, экс-министр образования края Александр Жидких.

18 апреля в вузе пройдет Ученый совет, который должен рассмотреть и утвердить кандидатов на пост ректора. Далее предстоит согласовать персоналии с Советом ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай, а также региональным правительством. После этого самая сложная часть – одобрение аттестационной комиссии Минобрнауки РФ. Все претенденты должны пройти собеседования 17 мая в Москве.

Очевидно, что основную борьбу за лакомый пост ректора ведут два претендента. Самый явный фаворит – нынешний врио Сергей Бочаров, который является преемником нынешнего президента вуза Сергея Землюкова. У него, по сведениям Amic.ru, есть весомая поддержка со стороны правительства края. Однако часть коллектива вуза якобы имеет негативное отношение к наследию Сергея Землюкова и его протеже, который только набирается управленческого опыта.

Альтернативой может стать доктор исторических наук Алексей Тишкин, который уже неоднократно критически высказывался о работе нынешнего руководства классического вуза. Ранее он занимал пост проректора по научно-инновационной работе АлтГУ. Отметим, что Тишкин имеет репутацию не только высококлассного ученого, но и талантливого менеджера-организатора.

Третьим претендентом стал завкафедрой зоологии и физиологии Александр Мацюра, который, скорее всего, просто технический кандидат и не имеет шансов на продолжение борьбы. По-настоящему любопытной можно считать фигуру экс-министра образования и науки Алтайского края Александра Жидких. После своего ухода из правительства, он быстро обосновался в АлтГТУ, но учитывая свой статус и опыт руководителя, в праве рассчитывать на более высокую должность. Долгое время Жидких "сватали" на место ректора педуниверситета. Теперь же, когда руководство региона явно не оказывает знаки поддержки ни одному из претендентов, он решил попробовать свои силы в гонке ректора АлтГУ. Впрочем, высока вероятность, что Жидких не пройдет "сито" Ученого совета. Преподаватели вуза не захотят видеть в кресле ректора вуза человека без опыта работы в вузе, к тому же с "политеховской" пропиской. На первые вопросы мы узнаем ответ уже 18 апреля.

Напомним, что решением Ученого совета АлтГУ от 25 сентября 2018 года Сергей Землюков избран президентом вуза. Временно исполняющим обязанности ректора АлтГУ назначен директор офиса проектного управления Сергей Бочаров. На этом посту он занимался проектами, связанными с переходом к современной концепции университета. Обычно в задачи проектного офиса входит внедрение новых бизнес-процессов, чтобы повысить эффективность организации. Сергей Землюков, объясняя свой уход, пояснил, что пришло время молодых и перспективных управленцев.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
09:01
Не важно, сколько вы спите, главное – как и на чем 0
08:49
Лучший советский трус: какими ролями запомнился Георгий Вицин 0
08:32
Обойдемся без карты: топ сервисов, которые удобнее оплачивать со счета смартфона 0
08:06
Утонувшие рыцари и единая Русь: мифы о Ледовом побоище 53
07:50
Элитную квартиру в закрытом от посторонних доме продают в Барнауле за 8,5 млн 0
07:34
Не покидая Барнаула: как выгодно купить квартиру в лучших новостройках Москвы 0
07:19
Мой бизнес работает без меня: владельцы компаний обсудили, возможно ли это 0
07:03
Экс-министр, врио и археолог: кто претендует на место ректора АлтГУ 0
07:01
В Барнауле пройдет пасхальная ярмарка "Подарки добрых сердец" 0
06:48
Страстная седмица по дням: что нельзя делать на неделе перед Пасхой 0
06:32
Застенчивый жулик-интеллигент: фильмография неподражаемого Георгия Вицина 1
06:17
Зима возвращается: снег, шквалистый ветер и гололед ждут жителей Алтая 18 апреля 0
06:01
"У нас не крепостное право": интервью с главой алтайского Минздрава 8
05:21
Запущен сервис для снятия с учета машин через Госуслуги 0
04:52
Определились полуфинальные пары Лиги Чемпионов 0
03:52
28 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Португалии 0
02:58
ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru 4
01:59
Ученые разгадали, почему человека мучают ночные кошмары 0
00:59
Назван победитель конкурса "Автомобиль года – 2019" 0
23:59
Дмитрия Быкова ввели в медикаментозную кому 0
23:40
"Угли Нотр-Дама" начали продавать в интернете 0
23:20
Судья дал время Аршавину, чтобы помириться с супругой 0
22:59
Путина не включили в топ-100 самых влиятельных людей 3
22:41
Роженицу обложили налогом за подарки от мэрии Омска 2
22:19
Девятилетняя девочка погибла при пожаре в Новосибирской области 0
21:58
"Аэрофлот" объяснил, за что сняли с рейса Панкратова-Черного 1
21:31
Пропавшего в Новосибирске мальчика нашли и проведут с ним беседу 0
21:11
"Терминаторы" и "Крокодилы" 300 раз пролетели над Алтаем 5
20:53
В Камне-на-Оби при пожаре в гараже сгорели машина и мотоцикл 0
20:33
Пак на суде рассказал, за что Кокорин бил его стулом 0
20:12
Медведев поручит провести всероссийскую диспансеризацию 4
19:49
ГБР завело уголовное дело за госизмену на первых лиц Украины 0
19:26
Власти Франции объявили конкурс на шпиль для Нотр-Дама 0
19:08
Коротко о главном: срок для лихача на BMW, аэропорт и эхо "дорожной войны"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 17 апреля
18:57
В красноярском зоопарке до смерти закормили козленка 0
18:34
"Некоторые просто выживают": Медведев рассказал о бедности 14
18:14
Два создателя игр из Вологды стали долларовыми миллиардерами 0
17:58
"Два миллиона за погибшую дочь": как выносили приговор лихачу на BMW Х6 13
17:33
Жительница Горного Алтая осуждена за угрозу убийством полицейским 0
17:24
Панкратова-Черного сняли с авиарейса в Барнауле 34
17:13
Житель Алтая ответит в суде за пьяную ругань в адрес полицейского 1
17:05
Пушков ответил на слова историка о погибших в Одессе 0
16:48
Дороги перекроют под Барнаулом 18 апреля из-за военных 0
16:33
Жительницу Барнаула судят за убийство своего бывшего мужчины 0
16:22
РБК: Майские указы Путина не выполнил 81 регион из 85 15
16:11
Барнаульца судят за то, что он в женской одежде устроил съемку в дамской уборной 5
16:04
Писатель Дмитрий Быков впал в кому после инсульта 7
15:51
На перевалах будет до 33 метров в секунду: Горный Алтай накроет штормом 0
15:38
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев за год заработал более 70 млн руб. 5
15:23
Ученые: Смертность у мужчин взаимосвязана с частотой их пульса 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.