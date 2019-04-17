Житель Первомайского района Алтайского края ответит в суде за оскорбление сотрудника полиции – преступление было совершено 19 января, когда обвиняемый праздновал Крещение.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 19 января 2019 года в ходе распития спиртных напитков в связи с празднованием Крещения в одном из сел Первомайского района между местными жителями и их гостем произошла ссора, в ходе которой мужчина стал вести себя агрессивно.
"Приехавший на вызов участковый уполномоченный полиции попытался успокоить дебошира, на что обвиняемый публично оскорбил полицейского, в том числе используя нецензурную лексику", – добавляют в СКР.
Свою вину мужчина признал частично, пояснив, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело направлено в суд.
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