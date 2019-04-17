Известный российский актер Александр Панкратов-Черный после участия в спектакле в Барнауле не смог вовремя улететь в Москву из-за того, что его сняли с рейса, сообщает РИА Новости.
Началось все с того, что артист попросил 100 грамм водки у бортпроводника и получил отказ.
На видео видно, как после этого артист извинился перед пассажирами, объяснив, что сотрудник авиакомпании собирается задержать рейс из-за Панкратова-Черного, которого он назвал "пьяницей и алкоголиком".
Как пояснили в авиакомпании "Аэрофлот", рейс был задержан "из-за недопониманием на борту одного из пассажиров".
В результате алтайского актера высадили из воздушного судна. При этом многие комментаторы посчитали, что Панкратов-Черный полностью адекватен.
"Неадекватны действия борт проводника. Актер летит бизнесклассом и там он имеет право попросить алкоголь. А вызывать полицию, задерживать рейс, высаживать из самолета... это просто непрофессионализм бортпроводника", — написал один из них.
Комментарии
Идиоты! Сначала допустили на рейс, а потом высадили. С ними надо судиться.
Водочки принеси, я на Родину лечу
Если без этого никак, то надо с собой фляжку иметь с алкоголем, не металлическую, чтобы не звенело на металлоискателе, а то нарвешься на молодого мусора, которому маленькая власть голову пьянит как наркотик, он воробья загоняет в поле, чтобы кайф получить от унижения других.
Сколько подобных примеров, и Пугачева в гостинице, и Конкин в поезде, и Галкин в баре. Эти "маленькие люди" только Панина Лешу боятся, ибо тот отмороженный и может письку показать, и ничего ему не будет кроме славы.