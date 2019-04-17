Жительницу Горного Алтая осудили за угрозу убийством и нападение на сотрудников полиции, сообщили в республиканской прокуратуре.
Перед судом предстала 56-летняя женщина из Майминского района. Обстоятельства, при которых было совершено преступление, не приводятся.
При этом отмечается, что женщина вину в совершении преступлений признала в полном объеме.
"Учитывая личность осужденной, смягчающие наказание обстоятельства, ее возраст, отсутствие судимостей, приговором суда назначено совокупное наказание в виде условного лишения свободы на один год шесть месяцев с испытательным сроком один год шесть месяцев", — резюмируют в прокуратуре.
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