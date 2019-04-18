Георгий Вицин/ Фото: kino-teatr.ru
18 апреля 1917 года в Териоки, ныне Зеленогорск (Ленинградская область), родился народный артист РСФСР и СССР Георгий Михайлович Вицин.
Вся страна полюбила чувствительного и интеллигентного жулика из фильмов Гайдая. Однако у Георгия Вицина есть множество других ролей, и не только комедийных: "Старая, старая сказка", "Деловые люди", "Двенадцатая ночь", "Женитьба Бальзаминова", "Дайте жалобную книгу", "Джентльмены удачи", "Земля Санникова", "Не может быть!", "12 стульев" и многие другие.
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