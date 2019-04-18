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Зима возвращается: снег, шквалистый ветер и гололед ждут жителей Алтая 18 апреля

, ИА "Амител"
В регионе объявлено штормовое предупреждение
На дорогах будет очень скользко / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

На дорогах будет очень скользко / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Алтайский край в четверг, 18 апреля, живет в условиях шторма – в регионе ожидается снег, метели, шквалистый ветер и гололед.

"На большей части территории мокрый снег, снег, в южных районах сильный снег, местами метель, гололедные явления, на дорогах сильная гололедица", – говорится в сообщении алтайского Гидрометцентра.

Дневные температуры составят всего -3...+2 градуса, в южных районах будет до +7 градусов с похолоданием в течение дня. Ветер западный, 13-18 метров в секунду, местами порывы 25-27 метров.

В Барнауле временами осадки в виде снега, мокрого снега, гололедные явления, возможна метель, на дорогах местами гололедица. Днем в краевой столице будет -1...+1 градус с похолоданием в течение дня. Ветер западный, 13-18 метров в секунду, порывы до 23 метров.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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