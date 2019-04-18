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Страстная седмица по дням: что нельзя делать на неделе перед Пасхой

, ИА "Амител"
Рассказываем, какие традиции и запреты есть для каждого дня Страстной недели
Фото: tagileparhiya.ru

Фото: tagileparhiya.ru

28 апреля 2019 года православные празднуют Светлое Христово воскресенье – Пасху. Всю предшествующую неделю идет подготовка к празднику: верующие вспоминают последние дни жизни Христа, наводят порядок в доме, пекут куличи и красят яйца. Amic.ru рассказывает, какие традиции и запреты существуют для каждого дня Страстной седмицы.

1
Что такое Страстная седмица?

Страстной седмицей называют неделю, предшествующую Пасхе и посвященную памяти о последних днях Христа на Земле. Она особенно почитается христианской церковью. В эти дни верующие усиленно молятся, вспоминают страдания Христа и его мучительную смерть.

"Называется эта седмица Великою не потому, что ее дни или часы больше других, но потому, что в эту седмицу совершились великие и преестественные чудеса и чрезвычайные дела нашего Спасителя…", – говорится в Синаксаре (сборнике писаний святых отцов и церковных преданий, – прим. ред.).

2
Когда Страстная седмица в 2019 году?
Православная Пасха в 2019 году приходится на воскресенье, 28 апреля. Вся предшествующая неделя считается Страстной. Для каждого дня Страстной седмицы есть свои правила и традиции.
3
Какие традиции Страстной седмицы были раньше?

Традиции Страстной седмицы начали формироваться еще в III-IV веках нашей эры: перед Пасхой христиане старались делать добрые дела, подобно Господу. Они отпускали узников, прекращали судебные тяжбы, помогали юродивым.

На Руси простой люд называл Страстную седмицу Красной, Червонной, Великой или Святой. Неделю посвящали подготовке к Пасхе: в избах устраивали грандиозную уборку, белили печи, чистили хозяйственную утварь, ремонтировали сломанные предметы, а также пекли куличи и красили яйца. На Руси верили, что нечисть радуется страданиям Иисуса Христа и потому особенно усердствует в темных делах. Также считалось, что перед Пасхой на землю приходили души умерших предков.

4
Что нужно и чего нельзя делать в Великий понедельник Страстной седмицы?

В первый день Страстной седмицы вспоминют преданного братьями ветхозаветного патриарха Иосифа и евангельское повествование о проклятии Христом бесплодной смаковницы (плоды символизируют веру, покаяние, молитву и добрые дела).

В этот день можно начинать уборку в доме. Нельзя много есть. Пост ужесточается: разрешено два приема пищи в день, еду можно принимать небольшими порциями.

5
Что нужно и чего нельзя делать в Великий вторник Страстной седмицы?

В Великий вторник церковь вспоминает притчи, произнесенные Иисусом в Иерусалиме, и обличение им книжников и фарисеев.

Православные должны отправиться на богослужение. Они могут продолжить подготовку к Пасхе: можно стирать, разбирать шкафы и выбрасывать ненужные вещи. Нельзя в этот день ругаться, думать о плохом, танцевать, петь и веселиться. Продолжается строгий пост, можно есть сырые растительные продукты без добавления масла, хлеб и мед.

6
Что нужно и чего нельзя делать в Великую среду Страстной седмицы?

В Великую среду церковь вспоминает предательство Иуды Искариота, а также грешницу, которая омыла слезами тело Христа.

Верующие продолжают подготовку к Пасхе: уделяют время уборке и заготовке продуктов для Пасхи. Уже можно украшать дом и печь куличи. Продолжается пост, верующие едят сырую пищу без масла.

7
Что нужно и чего нельзя делать в Великий четверг Страстной седмицы?

Христиане вспоминают Тайную вечерю, предательство Иуды, молитву Христа в Гефсиманском саду и омовение Иисусом ног учеников.

Для большинства людей чистый четверг ассоциируется с наведением порядка в доме, однако в христианстве речь идет, скорее, о чистоте духовной. В этот день верующие причащаются, на столе возле иконы появляется хлеб и так называемая "четверговая" соль. Многие верят, что эту соль можно использовать для излечения от недугов. Продолжается строгий пост.

8
Что нужно и чего нельзя делать в Великую пятницу Страстной седмицы?

Церковь вспоминает о суде и распятии Христа. В этот день соблюдается самый строгий пост: верующие не едят до окончания богослужебного чина погребения Плащаницы (плат с изображением лежащего во гробе Иисуса Христа, – прим. ред.).

В ночь на страстную пятницу верующие не спят, а молятся. Раньше в Страстную пятницу вообще не работали, а находились на богослужении в церкви.

9
Что нужно и чего нельзя делать в Великую субботу Страстной седмицы?

В Великую субботу православные вспоминают погребение Христа и его сошествие в ад для возвещения пребывавшим там о победе над смертью. Освящается пасхальная еда: куличи, яйца, запеченная рыба и мясо. Заканчивается Великий пост, в Христово Воскресение происходит разговление – переход на обычное питание. Вечером проводят Святую литургию сочельника.

Великую субботу еще называют Тихой, накануне Пасхи не принято веселиться и громко разговаривать, а также ругаться и сквернословить. Также Великую субботу называют Красильной: те, кто не успел покрасить пасхальные яйца, делают это в субботу.

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Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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