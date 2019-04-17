Братья Дмитрий и Игорь Бухмановы вошли в число долларовых миллиардеров, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Bloomberg. Состояние каждого из них оценивается в $1,4 млрд.
Уроженцы Вологды сделали свое состояние на играх, основав компанию Playrix. Изначально она специализировалась на продукции для ПК, но потом перешла в сегмент free-to-play игр для смартфонов и планшетов.
Именно они и принесли наибольшую выручку. Примечательно, что основной доход компании – это средства, которые вкладывают сами игроки внутри приложений.
Сейчас штат Playrix насчитывает приблизительно 1,1 тыс. человек. Компания создала такие игры как Homescapes, Gardenscapes, Fishdom и Township.
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