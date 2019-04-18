С 26 по 28 апреля 2019 года в седьмой раз фонд "Облака" проводит благотворительную ярмарку, где будут продаваться пожертвованные талантливыми мастерами из Барнаула изделия ручной работы. Здесь можно будет найти вещь себе по душе, а также подобрать прекрасные подарки для родных и друзей.

Благотворительная ярмарка – это когда самые добрые мастера отдают свои творения на благие цели. Сотворенные с любовью и самыми добрыми намерениями и переданные для помощи нуждающимся, они наполнены невероятной энергией.

Это когда десятки волонтеров после работы и до самого утра монтируют и оформляют зал, а уже на следующее утро с улыбкой встречают каждого пришедшего за подарками.

Это когда множество людей заполняют зал ярмарки, выбирают не просто подарки, а совершают общее доброе дело. Потому что средства, вырученные с продаж, пойдут на благие цели – на помощь подопечным семьям фонда "Облака".

Благотворительный фонд приглашает вас на добрую ярмарку, чтобы погрузиться в мир, наполненный теплотой и светлой атмосферой праздника Пасхи. Приходите за подарками для друзей и всей семьи!

Также фонд ищет талантливых людей, которые умеют делать своими руками прекрасные вещи: украшения, картины, шкатулки, открытки, вязаные носочки, салфетки и все-все возможное… Если у вас есть какие-то готовые вещи и вам не жалко передать их на благое дело, то сотрудники "Облаков" будут рады принять их для участия в ярмарке.

А еще фонду нужны очень добрые волонтерские руки и их отзывчивые сердца для помощи в проведении и подготовке ярмарки. Если вы готовы помочь приобрести людям волшебные подарки от лучших мастеров города и помочь нуждающимся семьям, свяжитесь с "Облаками".

Мастера, желающие передать свои изделия на ярмарку, и волонтеры могут связаться с координатором ярмарки Татьяной по телефону: 8-913-241-63-29.

Пасхальная ярмарка пройдет 26, 27, 28 апреля с 11:00 до 19:00 на первом этаже ТРЦ "Весна" (ул. Малахова, 86В).

Благотворительный фонд "Облака"

г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)

Телефон: (3852) 590-180

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