Премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках отчета о работе правительства рассказал депутатам Госдумы о борьбе с бедностью, сообщает gazeta.ru.
По его словам, в стране сейчас проживают 19 млн бедняков.
"Многим людям трудно, некоторые просто выживают", — констатировал Медведев.
При этом число людей с низким достатком удалось сократить на 400 тысяч человек.
Председатель правительства уточнил, что это не те цифры, которые хотелось бы видеть.
Он заверил присутствующих, что социальный блок правительства продолжит работать над решением этой проблемы.
Комментарии
щас заплачу . Медведев в реальной жизни и дня не был. не мужик он
Ой! Я что то пропустил? Сегодня 1 апреля?