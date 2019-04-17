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ГБР завело уголовное дело за госизмену на первых лиц Украины

, ИА "Амител"
Кличко, Луценко, Парубия, Полторака и Турчинова подозревают в "сдаче Крыма" и убийствах на Майдане
Одним из фигурантов уголовного дела называется министр обороны Украины Степан Полторак / Фото: 24segodnya.ru

Одним из фигурантов уголовного дела называется министр обороны Украины Степан Полторак / Фото: 24segodnya.ru

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении сразу нескольких первых лиц Украины, сообщает Regnum со ссылкой на адвокатскую фирму Aver lex, защищавшую интересы экс-президента страны Виктора Януковича.

В числе высокопоставленных фигурантов дела называют градоначальника Киева Виталия Кличко, генпрокурора Юрия Луценко, председателя Верховной рады Андрея Парубия, министра обороны Степана Полторака и секретаря Совбеза Александра Турчинова.

Им вменяют целый ряд преступлений. В частности, речь идет об организации массовых убийств во время Майдана 2014 года и умышленной сдачи Крыма России.

Этим перечень не ограничивается. В отношении них также расследуется уголовное дело по признакам государственной измены и насильственного госпереворота.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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