– Натуральный аллантоин – вещество необходимое для регенерации клеток, заживления повреждений, применяемое в качестве антиоксиданта;

– Эластин и коллаген – белки, повышающие гладкость и упругость кожи;

– Пептиды – компоненты в виде антибиотиков, избавляющие от патогенной микрофлоры на кожных покровах;

– Витамины А, С, Е, поддерживающие нормальное состояние кожных покровов, помогающие синтезировать коллаген и увлажнить кожу;

– Гликолевая кислота, благодаря которой удаляются отмершие клетки с верхнего слоя кожи;

– Арахан сульфат, близкий по составу гиалуроновой кислоте.

Нет, это не наполнение нового чудодейственного крема известного бренда. Э­то химический состав слизи, выделяемой уникальными брюхоногими моллюсками с раковиной. Африканские улитки ахатины давно используются в косметологии и медицине и служат таким образом здоровью и красоте человека.

Помимо создания косметики на основе секреции ахатин, они сами являются неторопливыми и поистине целебными живыми массажерами.

Улиточный массаж помогает разгладить морщинки, ускоряет заживление небольших ранок, лечит язвы и ожоги, а шрамы и небольшие рубцы на лице становятся практически незаметными. Лектины, содержащиеся в слизи, полностью нейтрализуют действие бактерий, очищая кожу, что является уникальным методом омоложения без хирургического вмешательства, болезненных уколов и химии.

Вот небольшой перечень показаний для массажа с помощью ахатин: бородавки, пигментные пятна, в том числе веснушки; угри и прыщи, растяжки, микрораны и трещины, акне, постакне; дряблость кожи (сухость, морщины, шелушение, стянутость).

К противопоказаниям относят персональные аллергические реакции, а также личный психологический барьер.

Познакомиться поближе с оздоровительным массажем с помощью ахатин можно в клубе здоровья Argo-style.

Argo-style создавался и существует исключительно для здоровья и красоты своих гостей.

Здесь вы найдете комплексный подход. Это групповые и индивидуальные занятия в зале по различным направлениям: йога, фитнес, танцы, женские практики, суставная гимнастика и детская хореография. Э­то и массажные кабинеты с различными видами массажа и спа-уходом, мануальной терапией и уникальным тренажером "правИло" для растяжения позвоночника, укрепления мышечного корсета и повышения выносливости. Также в клубе есть уголок с оздоровительными алтайскими травами и витаминами от компании "Арго", представленный более 600 полезными товарными позициями.

Дружный и приятный коллектив, клубная карта, дающая скидку 20% на все услуги, вкуснейшие коктейли от "Арго", оздоровление и расслабление, а также участие в различных мастер-классах и тренингах по выходным – это и многое другое можно получить, став частью клуба здоровья Argo-style.

Более подробную информацию об услугах оздоровительного клуба Argo-style вы можете узнать в Instagram и по телефонам: 8 (3852) 39-05-07, 8-902-998-57-50 (WhatsApp).

При посещении Argo-style скажите кодовое слово "Aмик" и получите подарок.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Клуб Argo-style

г. Барнаул, ул. Попова 82, ТЦ "Малина", 3 этаж

Телефон: 8 (3852) 39-05-07, 8-902-998-57-50 (WhatsApp)

Электронная почта: clubargostyle@ya.ru

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