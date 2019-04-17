В Москве продолжается судебный процесс по делу футболистов Александра Кокорина ("Зенит") и Павла Мамаева ("Краснодар"), сообщает РИА Новости.

Директор департамента Минпромторга Денис Пак на суде рассказал, как группа людей во главе с братьями Кокориными напала на него, после того, как он сделал им "корректное" замечание.

"Первый подошел Кирилл Кокорин, начал нецензурно выражаться, — рассказал чиновник. — Александр взял стул, который находился рядом с нашим столиком, и, целясь в голову, желая нанести максимальный вред моей жизни, нанес удар, который пришелся и в голову, и по телу".

По его словам, его при этом называли "китайцем" и "угрожали убить".

Напомним, в начале октября 2018 года произошел скандал с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого.

Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем напали на главу департамента Минпромторга и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus).

Были возбуждены уголовные дела о хулиганстве в составе группы лиц и о побоях. В результате суд неоднократно продлял арест Кокорина и Мамаева. Согласно последнему его решению, они проведут под стражей до 25 сентября текущего года.