Представители "Аэрофлота" дали развернутый ответ на вопрос, за что в Барнауле сняли с рейса артиста театра и кино Александра Панкратова-Черного, сообщает Пятый канал.

"По внешним признакам находился в состоянии опьянения, просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочный талон проигнорировал, самовольно прошел в салон и сразу же потребовал принести спиртные напитки, сопровождая требование нецензурной бранью", – пояснили в пресс-службе компании.

По их словам, пассажир проигнорировал предупреждения о том, что нужно соблюдать правила авиакомпании. После этого вызвали правоохранителей и сняли с рейса актера.

Сам же Панкратов-Черный приводит совершенно другую версию, настаивая на том, что был абсолютно трезв.

По его словам, бортпроводник странно отреагировал на его вполне естественную просьбу налить ему 100 граммов водки.

"Заказываю 100 граммов водки, бизнес-классом лечу и воды без газа, – рассказал артист. – Вдруг подходит и говорит – вы неадекватно себя ведете, покиньте салон самолета. И вот поссорились, он вызвал полицию".

Только после этого Панкратов-Черный обратился к пассажирам, чтобы все увидели, что он находится в совершенно нормальном состоянии.

"Господа пассажиры, посмотрите на меня. Я веду себя неадекватно? Я пьян? Они просто сидели и хохотали", – вспоминает актер.

Кстати, этот эпизод снял на видео один из пассажиров и выложил в интернет. На нем видно, как Панкратов-Черный сетует на то, что его объявили "неадекватным".