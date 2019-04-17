Среда, 17 Апрель, 23:50

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,95
€ 72,36
Обь
227см -18

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Новости

"Аэрофлот" объяснил, за что сняли с рейса Панкратова-Черного

, ИА "Амител"
Представители авиакомпании заявили, что артист вел себя как пьяный и материл бортпроводника
Панкратов-Черный настаивает на том, что был абсолютно трезв / Фото: Вячеслав Мельников

Панкратов-Черный настаивает на том, что был абсолютно трезв / Фото: Вячеслав Мельников

Представители "Аэрофлота" дали развернутый ответ на вопрос, за что в Барнауле сняли с рейса артиста театра и кино Александра Панкратова-Черного, сообщает Пятый канал.

"По внешним признакам находился в состоянии опьянения, просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочный талон проигнорировал, самовольно прошел в салон и сразу же потребовал принести спиртные напитки, сопровождая требование нецензурной бранью", – пояснили в пресс-службе компании.

По их словам, пассажир проигнорировал предупреждения о том, что нужно соблюдать правила авиакомпании. После этого вызвали правоохранителей и сняли с рейса актера.

Сам же Панкратов-Черный приводит совершенно другую версию, настаивая на том, что был абсолютно трезв.

По его словам, бортпроводник странно отреагировал на его вполне естественную просьбу налить ему 100 граммов водки.

"Заказываю 100 граммов водки, бизнес-классом лечу и воды без газа, – рассказал артист. – Вдруг подходит и говорит – вы неадекватно себя ведете, покиньте салон самолета. И вот поссорились, он вызвал полицию".

Только после этого Панкратов-Черный обратился к пассажирам, чтобы все увидели, что он находится в совершенно нормальном состоянии.

"Господа пассажиры, посмотрите на меня. Я веду себя неадекватно? Я пьян? Они просто сидели и хохотали", – вспоминает актер.

Кстати, этот эпизод снял на видео один из пассажиров и выложил в интернет. На нем видно, как Панкратов-Черный сетует на то, что его объявили "неадекватным".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
23:40
"Угли Нотр-Дама" начали продавать в интернете 0
23:20
Судья дал время Аршавину, чтобы помириться с супругой 0
22:59
Путина не включили в топ-100 самых влиятельных людей 0
22:41
Роженицу обложили налогом за подарки от мэрии Омска 0
22:19
Девятилетняя девочка погибла при пожаре в Новосибирской области 0
21:58
"Аэрофлот" объяснил, за что сняли с рейса Панкратова-Черного 0
21:31
Пропавшего в Новосибирске мальчика нашли и проведут с ним беседу 0
21:11
"Терминаторы" и "Крокодилы" 300 раз пролетели над Алтаем 2
20:53
В Камне-на-Оби при пожаре в гараже сгорели машина и мотоцикл 0
20:33
Пак на суде рассказал, за что Кокорин бил его стулом 0
20:12
Медведев поручит провести всероссийскую диспансеризацию 4
19:49
ГБР завело уголовное дело за госизмену на первых лиц Украины 0
19:26
Власти Франции объявили конкурс на шпиль для Нотр-Дама 0
19:08
Коротко о главном: срок для лихача на BMW, аэропорт и эхо "дорожной войны"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 17 апреля
18:57
В красноярском зоопарке до смерти закормили козленка 0
18:34
"Некоторые просто выживают": Медведев рассказал о бедности 12
18:14
Два создателя игр из Вологды стали долларовыми миллиардерами 0
17:58
"Два миллиона за погибшую дочь": как выносили приговор лихачу на BMW Х6 8
17:33
Жительница Горного Алтая осуждена за угрозу убийством полицейским 0
17:24
Панкратова-Черного сняли с авиарейса в Барнауле 33
17:13
Житель Алтая ответит в суде за пьяную ругань в адрес полицейского 0
17:05
Пушков ответил на слова историка о погибших в Одессе 0
16:48
Дороги перекроют под Барнаулом 18 апреля из-за военных 0
16:33
Жительницу Барнаула судят за убийство своего бывшего мужчины 0
16:22
РБК: Майские указы Путина не выполнил 81 регион из 85 15
16:11
Барнаульца судят за то, что он в женской одежде устроил съемку в дамской уборной 5
16:04
Писатель Дмитрий Быков впал в кому после инсульта 7
15:51
На перевалах будет до 33 метров в секунду: Горный Алтай накроет штормом 0
15:38
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев за год заработал более 70 млн руб. 4
15:23
Ученые: Смертность у мужчин взаимосвязана с частотой их пульса 0
15:18
Губернатор Томенко: "Дома граждан не должны гореть из-за ландшафтных пожаров" 2
15:06
Росреестр дал советы, как купить дачу и не стать жертвой мошенников 0
14:49
Торопимся в лето: кто и как может еще успеть купить путевку в загородный лагерь 0
14:33
Снег, метели и ураганный ветер надвигаются на Алтайский край 0
14:23
Вредные условия труда нашли на 20,8% рабочих мест РФ 5
14:16
Искавшая работу жительница Заринска лишилась 137 тысяч рублей 2
14:02
В Роскачестве рассказали, какой чемодан выбрать для отдыха 0
13:52
"Справедливая Россия" поможет с ремонтом пяти сельских мемориалов Славы на Алтае 1
13:34
Житель Алтая поджигал имущество женщин, с которыми у него не сложились отношения 0
13:22
Названы регионы России, куда чаще едут на заработки 0
13:15
Барнаульские футболисты из детских домов поборются за звание лучших 0
13:06
Крупнейшая катастрофа в истории Земли началась в Сибири 2
12:50
Ярмарка вакансий состоится во всех районах Алтайского края 15 мая 2
12:32
Стоп-кадр. Алый рассвет над Барнаулом 0
12:24
Серебренников получил "Золотую маску" за лучшую режиссуру 20
12:15
Автомобиль выехал на встречку и врезался в стоящую машину в Горном Алтае 0
12:03
Назван прогноз размера пенсий россиян на шесть лет 7
11:49
Два человека пострадали в "пьяном" ДТП с выездом на встречку в Горном Алтае 0
11:34
Виновнику аварии с тремя погибшими в Барнауле дали 8,5 лет колонии-поселения 72
11:21
Решение суда о компенсациях украинцам не беспокоит властей Крыма 0
11:14
Депутат призвал проложить трассу Бийск – Абакан через депрессивные районы Алтая 1
11:06
Банкам могут запретить блокировку счетов россиян без причины 0
10:51
Обвиняемый по делу о ДТП с тремя погибшими отказался от последнего слова 12
10:32
Автобусы садоводческих маршрутов начнут ходить в Барнауле с 20 апреля 0
10:25
NYT: Трамп выслал российских дипломатов после фото убитых уток 10
10:17
Житель Алтайского края жестоко избил мужчину, заставшего его за воровством 2
10:08
Законопроект о реновации по всей России внесен в Госдуму 2
09:52
Транзит через поселок Солнечная поляна в Барнауле разгрузят новой дорогой 8
09:33
Число страдающих ожирением россиян выросло вдвое 12
09:24
Жительница Алтая перевела мошенникам 160 тысяч рублей за оформление кредита 3
09:12
Зеленский раскритиковал требования Порошенко об условиях дебатов 0
09:01
Мебель в дом: как выбрать правильно 0
09:00
Как стать специалистом по недвижимости за 5 дней 0
08:57
"Ъ": Валентина Матвиенко может покинуть Совет Федерации 8
08:42
Историка выгнали из студии Первого канала за крайний цинизм 19
08:27
Итальянская весна без выезда из Сибири: где провести майские праздники 0
08:23
Что нужно сделать, чтобы опломбировку счетчика в новом доме провели быстрее 2
08:16
Новая награда появится в Алтайском крае 0
08:01
Бизнесу нужны деньги: как их получить в режиме "здесь и сейчас" 0
07:50
Депутат рассказал, чем грозит приватизация предприятия детского питания "Модест" 4
07:43
Вытягивает деньги или заботится: как понять, что стоматологу можно доверить зубы 4
07:34
Власти намерены при продаже сохранить контроль над аэропортом Барнаула 20
07:22
20 тысяч абортов в год делают жительницы Алтайского края 19
07:15
Личный кабинет БГЭС: как оплатить электроэнергию не выходя из дома 2
07:03
Квартиру с отделкой венецианской штукатуркой продают в Барнауле за 10,8 млн руб. 7
07:01
Польза в кубе: очистить пространство, поддержать нуждающихся и помочь природе 0
06:48
О менталитете, сервисе и отдыхе в Горном Алтае с владельцем "Империи туризма" 1
06:32
Студентка-архитектор: как выглядит первая красавица России 3
06:17
Дождь, гололед и сильный ветер обещают в Алтайском крае 17 апреля 0
06:01
Почти 200 млн рублей задолжали жители Алтайского края за вывоз мусора 6
05:28
В Новосибирске без вести пропал 10-летний мальчик 0
04:10
Названа причина массовой драки на турнире по джиу-джитсу 1
03:58
Макрон поручил восстановить Нотр-Дам-де-Пари за пять лет 1
02:58
"Нуреев" Серебренникова собрал три "Золотых маски" 0
01:56
Названы характеристики и особенности PlayStation 5 0
00:44
Ученые впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.