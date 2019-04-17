Ночной пожар в Венгеровском районе унес жизнь девятилетней девочки, сообщает СУ СКР по Новосибирской области.
От огненной стихии в жилом доме села 1-я Петропавловка также пострадали ее родители и двое малолетних детей. Их госпитализировали в больницу. Сейчас им ничего не угрожает.
По факту гибели ребенка следственные органы Чановского межрайонного следственного отдела проводят доследственную проверку.
Им предстоит выяснить причину возгорания и другие обстоятельства, из-за которых маленькая селянка погибла. В частности, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.
По итогам мероприятий следователи примут процессуальное решение.
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