Жительница Омска Сания Абдуллина стала первой роженицей в 2019 году, за что ей от мэрии вручили букет цветов и сертификат на 20 тысяч рублей в магазин детских игрушек, но потом ей пришло письмо с требованием оплатить налог за подарки, сообщает РБК.

С тем, что нужно выплатить часть стоимости сертификата, она еще смирилась, хотя и расстроилась, но когда увидела налог на букет цветов – разрыдалась, рассказывает женщина.

После того, как эта история стала достоянием общественности, представители мэрии вручили ей денежные средства, для того чтобы оплатить налог.

При этом в городской администрации уточнили, что налоги на подарки – это стандартная процедура, и при вручении омичка расписалась в том числе и в документе, где ее информировали о такой обязанности.

"Согласно налоговому кодексу подарки свыше 4 тыс. руб. облагаются налогом. И не администрация просила вернуть, а налоговая служба", – констатировала замдиректора информационной политики мэрии Галина Назарова.