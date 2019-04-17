Журнал Time опубликовал обновленный рейтинг топ-100 самых влиятельных людей мира, сообщает РБК.
Президент России Владимир Путин вновь не попал в список своей категории – "Лидеры". Последний раз журналисты издания его считали входящим в "могущественную сотню" в 2017 году.
Зато там есть глава США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Бразилии Жаир Болсонар и президент Мексики Андрес Обрадор.
Также в список включены такие фигуры, как провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо, папа римский Франциск, генпрокурор США Уильям Барр и премьер Малайзии Махатхир Мохамад.
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