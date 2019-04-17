На торговой площадке eBay замечены несколько объявлений, связанных с пожаром в соборе Парижской Богоматери, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Daily Mail.
Так один из "энтузиастов" решил продавать "горячие угли" Нотр-Дама еще до того, как пожар полностью потушили.
Другой предприимчивый парижанин решил, что выгоднее продавать не угли, которые быстро остывают, а фрагменты обгоревших деревянных конструкций собора.
Оба объявления заблокировали в связи с тем, что торговая площадка запрещает извлекать выгоду из трагедий и человеческих страданий.
На торговой площадке eBay разместили объявление о продаже углей с пожара в Нотр-Даме, пишет в среду Daily Mail.
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