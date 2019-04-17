Писателя, поэта и журналиста Дмитрия Быкова ввели в медикаментозную кому, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Он находится на искусственной вентиляции легких. По результатам телеконсилиума врачей принято решение не транспортировать пациента в Москву, а продолжить лечение в Уфе.
По словам, главного реаниматолога и анестезиолога Минздрава РФ Игорь Молчанов, который принимал участие в совещании специалистов по вопросам оказания помощи Быкову, состояние писателя оценивается как тяжелое.
Напомним, ранее поэт попал в реанимацию с подозрением на инсульт. В столице Башкортостана Быков планировал провести встречу с почитателями своего творчества.
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