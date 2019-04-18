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Назван победитель конкурса "Автомобиль года – 2019"

, ИА "Амител"
Сразу три награды завоевал Jaguar I-Pace
Победителем стал Jaguar I-Pace / Фото: pixabay.com

Победителем стал Jaguar I-Pace / Фото: pixabay.com

В Нью-Йорке объявили победителей конкурса "Автомобиль года – 2019" (World Car of the Year 2019), сообщает РИА Новости.

По его результатам победителем стал Jaguar I-Pace.

Эксперты посчитали его лучшим также в двух дополнительных номинациях: "Дизайн года" и "Экологичный автомобиль".

Гиперкаром года назван McLaren 72OS, лучшим городским автомобилем – Suzukii Jimny, лучшим люксовым авто – Audi A7.

World Car Awards – это престижная международная награда в автомобилестроении. Ее присуждают на основании опросов автомобильных журналистов свыше 20 стран мира.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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