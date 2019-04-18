Британские, финские и шведские ученые в ходе совместного исследования выяснили, почему человека мучают кошмары, сообщает medikforum.ru.
Для этого они провели эксперимент, в ходе которого во время сна добровольцам снимали электроэнцефалограмму активности мозга.
В результате тщательного сопоставления показаний приборов и эмоций, которые человек испытывает во время сна, исследователи пришли к выводу, что кошмары появляются при дисбалансе активности полушарий мозга.
В частности, наибольший риск возникновения кошмаров возникает, когда правое полушарие находится в сниженной активности, а левое наоборот – в повышенной.
Авторы исследование надеются, что полученные результаты в конечном итоге помогут человечеству победить кошмары, в том числе и у жертв посттравматического стрессового расстройства.
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