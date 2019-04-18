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ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru

, ИА "Амител"
Антимонопольщики считают, что компании препятствуют стороннему программному обеспечению по подбору персонала
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В ФАС России поступило сообщение от владельца прав на приложение по подбору персонала, который пожаловался на HeadHunter, Rabota.Ru и SuperJob.

В своем обращении он указал, что сервисы по поиску работу препятствуют работе его приложения.

В частности, по его словам, на них блокируются учетные записи работодателей, использующие автоматизированный поиск работников.

ФАС России установила, что условия использования указанных сервисов содержат положения, запрещающие использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала при работе с ними.

При этом они занимают доминирующее положение на рынке. В этом ФАС усмотрела действия, связанные с понуждением клиентов сервисов по поиску работы отказываться от услуг компаний, предоставляющих программное обеспечение по автоматизированному подбору персонала.

Это послужило основанием возбуждения административного расследования в отношении компаний по фактам возможного нарушения антимонопольного голосования.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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