АлтГТУ приглашает на День открытых дверей

Как отмечают на факультете довузовской подготовки АлтГТУ, в мероприятии уже зарегистрировались учащиеся 9-11 классов школ Алтайского края, Республики Казахстан, Кемеровской и Новосибирской областей, Республики Алтай.
Традиционно в программе – общение с представителями приемной комиссии, руководством АлтГТУ. Для будущих абитуриентов и их родителей будут организованы экскурсии по лабораториям факультетов и институтов АлтГТУ.
Для сомневающихся в выборе своей будущей профессии специалисты проведут профессиональное тестирование, которое поможет определиться с предметами единого государственного экзамена.
Регистрация учащихся будет открыта с 12:30.
Начало мероприятия в 13:00 в актовом зале главного корпуса АлтГТУ. (пр. Ленина, 46).
Справки по телефонам: 8-(3852) 29-07-05, 29-07-37.
Программа мероприятия размещена на сайте АлтГТУ
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