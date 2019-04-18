Светофоры отключили на шести перекрестках в Барнауле утром в четверг, 18 апреля, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Это связано с плановыми ремонтными работами. Светофорные объекты временно не функционируют на следующих участках улично-дорожной сети города:
- пересечение улицы Попова с улицей Взлетной (с 09:00 до 12:00);
- пересечение улицы Попова с улицей Балтийской (с 09:00 до 12:00);
- пересечение проспекта Социалистического с улицей Димитрова (с 09:00 до 16:00);
- пересечение улицы Юрина с улицей Брянской (с 13:30 до 16:00);
- пересечение улицы Челюскинцев с улицей Гоголя (с 09:00 до 15:00);
- пересечение улицы Челюскинцев с улицей Загородной (с 09:00 до 15:00).
Комментарии