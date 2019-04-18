Заместитель директора по производству АО "Учебно-опытное хозяйство "Пригородное" предстанет перед судом по обвинению в получении взяток, сообщает алтайский Следком.
"По данным следствия, в различные периоды времени с ноября 2014 по ноябрь 2018 года обвиняемый получал взятки в виде денег от представителей организаций и предпринимателей, с которыми у акционерного общества были заключены договоры выполнения работ и поставки товаров для нужд предприятия. Следствием доказано пять эпизодов получения должностным лицом денежных средств на общую сумму более 420 тысяч рублей", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Деньги переводились на банковские счета, принадлежащие замдиректора "за обеспечение им своевременной и беспрепятственной приемки выполненных работ, подписание учетных документов и решение вопросов о заключении договоров".
Ему предъявлено обвинение в совершении нескольких преступлений по части 2 статьи 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица").
В ходе следствия мужчина признал свою вину в полном объеме. На его земельные участки, недвижимость и транспортные средства наложен арест на общую сумму более семи миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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