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Алексей Смертин установил личный рекорд, пробежав Бостонский марафон

, ИА "Амител"
42 километра бывший капитан сборной России преодолел за 2 часа 55 минут
Наш земляк финишировал 1708-м / Фото: instagram.com

Наш земляк финишировал 1708-м / Фото: instagram.com

Алексей Смертин установил личный рекорд, пробежав традиционный Бостонский марафон – в пробеге приняли участие почти 30 тысяч человек.

Бывший капитан сборной России по футболу пробежал 42 километра 195 метров за 2 часа 55 минут и 19 секунд. Таким образом, Смертин улучшил свое достижение почти на две минуты. Этот результат позволил барнаульцу занять 1708-е место.

Победителем стал кенийский марафонец Лоуренс Чероно. Он завоевал чемпионский титул благодаря мощному рывку на последних метрах, его время – 2:07:57. На втором месте – Лелиса Десиса из Эфиопии (2:07:59). С третьим результатом финишировал кениец Кипкемой Кеннет (2:08:07).

Победитель прошлогоднего Бостонского марафона японец Юки Каваучи в этот раз финишировал семнадцатым, его время – 2:15:29.

На участие в Бостонском марафоне заявились более 50 россиян.

В число 1000 сильнейших финишеров попали:

  • Анатолий Мухин – 02:45:29
  • Дмитрий Бурма – 02:48:00
  • Иван Зимнюхов – 02:48:28
  • Ян Семенов – 02:48:50
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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