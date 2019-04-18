Алексей Смертин установил личный рекорд, пробежав традиционный Бостонский марафон – в пробеге приняли участие почти 30 тысяч человек.
Бывший капитан сборной России по футболу пробежал 42 километра 195 метров за 2 часа 55 минут и 19 секунд. Таким образом, Смертин улучшил свое достижение почти на две минуты. Этот результат позволил барнаульцу занять 1708-е место.
Победителем стал кенийский марафонец Лоуренс Чероно. Он завоевал чемпионский титул благодаря мощному рывку на последних метрах, его время – 2:07:57. На втором месте – Лелиса Десиса из Эфиопии (2:07:59). С третьим результатом финишировал кениец Кипкемой Кеннет (2:08:07).
Победитель прошлогоднего Бостонского марафона японец Юки Каваучи в этот раз финишировал семнадцатым, его время – 2:15:29.
На участие в Бостонском марафоне заявились более 50 россиян.
В число 1000 сильнейших финишеров попали:
- Анатолий Мухин – 02:45:29
- Дмитрий Бурма – 02:48:00
- Иван Зимнюхов – 02:48:28
- Ян Семенов – 02:48:50
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