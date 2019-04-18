Жителей Барнаула предупреждают о возможных перебоях в подаче электроэнергии в связи со штормовой погодой.
"В связи с объявленным на 18 апреля штормовым прогнозом барнаульцев предупреждают о возможных перебоях в подаче электроэнергии в многоквартирных домах, учреждениях, частном секторе и пригородной зоне. В штормовую погоду главную опасность для воздушных электролиний представляют шквальный ветер и оборванные ветви деревьев", – сообщили в пресс-центре городской администрации.
В данный момент ремонтные и аварийные службы, обеспечивающие контроль за электролиниями Барнаула, находятся в полной готовности.
Горожан также призывают не забывать о правилах личной безопасности.
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