Time составил ежегодный рейтинг самых влиятельных людей, передают РИА "Новости". Президента России Владимира Путина в нем нет второй год подряд.
В категорию "Лидеры" вошли президент США Дональд Трамп, глава палаты представителей США Нэнси Пелоси, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Папа Римский Франциск, спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер и другие. В сотню влиятельных людей вошел лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, самовольно объявивший себя главой государства.
Владимир Путин уже второй год подряд не попадает в рейтинг Time, хотя в предыдущие годы стабильно был в списке самых влиятельных персон по версии журнала.
Также в рейтинг вошли экс-первая леди США Мишель Обама, основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг, актриса Эмилия Кларк, певицы Ариана Гранде и Тейлор Свифт, актер Рами Малек, футболист Мохаммед Салах.
Комментарии
Вот радость , так радость ! Сейчас либера сты описаются от счастья , прям праздник для их души .