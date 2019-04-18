Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства смертельного наезда автомобиля Honda CRV на 10-летнего мальчика в Барнауле – правоохранители разыскивают свидетелей трагедии.
Как напоминают в городской ГИБДД, авария произошла 16 апреля около 17:45 на улице Парфенова в районе дома №8а.
По официальной информации, водитель, управляя автомобилем Honda CRV, допустил наезд на пешехода – мальчика 2008 года рождения. От полученных телесных повреждений ребенок погиб на месте ДТП.
Очевидцев инцидента, а также граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, убедительно просят позвонить по телефонам: (3852) 656-405, 656-407 или 02, либо обратиться в Следственное управление по адресу: Барнаул, проспект Комсомольский, 13, кабинет № 22.
Комментарии
Жалко ребенка, жить только начинал...
Думается, закон должен быть суров ко всем. Сбил НА ПЕРЕХОДЕ - в тюрьму водителя, сбил ВОЗЛЕ, ОКОЛО, В РАЙОНЕ, в общем, не на переходе - отвечает пешеход или его наследники. В том числе за ремонт автомобиля и возмещение морального вреда водителю.Если принципиально безлошадные считают что водитель получает удовольствие, сбивая пешехода, то смею их разуверить, нормальный человек получает мощнейший стресс.
Даже если он находился вблизи пешеходного перехода ,то водитель обязан прежде всего его видеть и при проезде перекрёстка с пешеходным переходом скорость должна быть сброшена до 40 км.При этом условии всегда можно остановиться,а если летел 90км да ещё шары были залиты то тогда вот такая ситуация.
18.04.2019 11:35
- гость -
плюсую - эту мысль я всегда пытаюсь написать в каждой такой теме
8.04.2019 11:54
Владимир
К сожалению пацан был в 100-110 м от ближайшего перехода. Соболезнования родителям.