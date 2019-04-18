Среднестатистический житель Алтайского края хранит в банке 78 тысяч рублей, а общий объем средств на банковских вкладах жителей региона к марту 2019 года составил 182 млрд рублей. Такие данные предоставили в отделении по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ.
В отделении Центробанка уточнили, что объем вкладов в регионе увеличился и по сравнению с январем 2019 года (+6,3 млрд рублей), и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (+9 млрд рублей). Сообщается, что 93% жителей края предпочитают хранить деньги в рублях.
Как сообщила управляющий отделением Барнаул Банка России Татьяна Винокурова, за пять лет вклады населения выросли в 1,5 раза, ежегодно они увеличивались в среднем на 15 млрд рублей.
Как ранее сообщал Amic.ru, в конце марта 2019 года крупнейшие банки страны резко снизили максимальные ставки по вкладам (с 7,72% до 7,53%), последний раз такое снижение ставок фиксировали в июне 2018 года. Эксперты прогнозировали грядущее снижение ставок и объясняли это стабилизацией количества вкладчиков. Раньше банкам приходилось снижать ставки, чтобы сохранить клиентов в условиях обвала курса национальной валюты и санкций.
Комментарии
У Иван Сергеича на счёте 100 миллионов, а у всей остальной деревни (1000 чел.) ни копейки, но в среднем у каждого на счету по сто тыщ)
Где мне забрать свои 78 тысяч? Раз это официальная информация по жителям Алтайского края.
18.04.2019 11:14
Гость
на работе
никогда не буду хранить в банках ни копейки - своруют и никто не поможет вернуть
Ага, хранил бы я в банке деньги когда кредитов плачу в месяц: 7100 р. за машину, 5000 р. на кредитку ложу (пополнить немогу годами лемит 87000 р. на неё регулярно покупаю бензин и водочки), 1400 р. кредит за смартфон. Итого: 13500 руб. отдаю дяде на проценты. Какой тут хранить. Накопляемость не получается. Для меня эта статистика не подходит. Однако, требуется уточнение, для какого региона или для какой профессии денежка лежат в банке.
Предыдущие комментаторы, не правильно вы все понимаете!!! Бюджетники, пенсионеры и другие категории граждан получающие пособия на карту, как правило в банке открывают счет, на который идет не значительный процент. Так вот если рассчитать, поступления и хранение в течении года с целью расчета картой в магазине, то 78 тыс. точно наберется!!!
Это та зарплата которую мы не сняли с карты? Поделённая на всех... Так?
А если учитывать только то что зарплата поступает нам на карты но не учитывать что мы её расходуем? То вообще скоро все станут полигамии!!!
Я так понимаю эта статья, это первый шаг к новому способу расчетов благосостояния россиян? О котором кричала, кто том, Нвбиулина? Или кто из них?
Ха ха ха! Полигамии!? Чертова замена!
Нужно читать - олигархами.