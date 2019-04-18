Правоохранители возбудили административное дело против артиста Александра Панкратова-Черного, устроившего дебош в самолете Барнаул – Москва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.
"Полицейские возбудили административное дело в отношении актера по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"). Санкции данной статьи предусматривают штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток", – сказал собеседник агентства.
Напомним, народного артиста России, 69-летнего Александра Панкратова-Черного сняли с рейса Барнаул – Москва в краевой столице в среду, 17 апреля. Как сообщили агентству в "Аэрофлоте", он не предъявил посадочный талон, самовольно прошел в салон и стал требовать спиртное. Его сняли с рейса и передали полиции.
В Барнаул артист приезжал сыграть в спектакле "Женихи".
Комментарии
пусть все по максимуму сделают, а то корона у него видимо слишком жмет и требует водки
Это не охамевший мажор, и не какой нибудь зажравшийся киркоров или бузова.
Это скромный, звезд с неба не хватавший, усталый 70-ти летний актер, наш земляк.
А подлецы, они везде подлецы, и Алтай не исключение.
Че водки пожалели? Налили б по больше, он старенький буянить силенок бы не хватило, а так бы до мск. бы проспал и не кому не мешал.
Фирма веников не вяжет! Нофелет своё дело делает!
Лимпопо все возрасты покорны!
На видео он полностью адекватный. Видно, что выпивши, но не кого не оскорбляет, не машет кулаками. Действительно, дали бы человеку 100 гр. и все довольны!
Маразм крепчал... Теперь нужно сохранить лицо перед людьми за то, что пожилого человека скрутили как дебошира.
Не исключаю что на него пожаловался какой-то другой пассажир из бизнес-класса.
Какой-нибудь чиновник летел, которого раздражал подвыпивший артист.
Ибо на видео, действительно, П-Ч поддат, но вполне адекватен.
Где же там дебош?
А давайте ему 8,5 лет колонии дадим!? Для равновесия!
старый алкаш думал ему все можно
есть правила. согласно эти правилам алкоголь и прочие напитки раносят ПОСЛЕ взлета!!!! трудно было потерпеть полчаса? так сильно водки захотелось? еще и показательное шоу устроил : "простите, христа ради"
Однажды мне довелось три дня наблюдать за поведением двух земляков Зодотухина и Пократова Черного. Они были приглашены на День города. Вывод. Черти они и в Африке черти.
усталый 70-ти летний актер пусть дома сидит бухает
Он когда пьяный - канительный. Ведёт себя по-скотски. А пьяный он всегда. Экипаж видимо не первый раз с ним летит. Вот и урезонили ханыжку.
При чем здесь личность человека? Закон должен быть одинаков для всех, будь ты Панкратов или Черный или простой человек! Напился и совершил правонарушение, получи наказание! А то у нас в стране как всегда: давайте этого накажем, этого простим, а этот вообще наш земляк, пусть что хочет то и делает! Все правильно сделал экипаж и полиция!
На видео он полностью адекватный
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на видео видно также, что экипаж его не трогает. не мешает ему перемещаться по салону....
короче видео говорит только об одном, что он в состоянии алкогольного опьянения
Народ - это нормальный человек, а не чинуша какой то, могли бы за его заслуги перед отечеством и сделать человеку приятное, а не оговаривать почем зря. Таких осталось единицы, зато другой быдлоты развелось как собак. И им все можно. Злые люди стали и склочные.