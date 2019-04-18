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Против Панкратова-Черного завели дело после дебоша в самолете из Барнаула

, ИА "Амител"
Ему грозит штраф до 1000 рублей или арест на 15 суток
На Панкратова-Черного завели дело после дебоша в самолете / Фото: shukshin.org

На Панкратова-Черного завели дело после дебоша в самолете / Фото: shukshin.org

Правоохранители возбудили административное дело против артиста Александра Панкратова-Черного, устроившего дебош в самолете Барнаул – Москва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

"Полицейские возбудили административное дело в отношении актера по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"). Санкции данной статьи предусматривают штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток", – сказал собеседник агентства.

Напомним, народного артиста России, 69-летнего Александра Панкратова-Черного сняли с рейса Барнаул – Москва в краевой столице в среду, 17 апреля. Как сообщили агентству в "Аэрофлоте", он не предъявил посадочный талон, самовольно прошел в салон и стал требовать спиртное. Его сняли с рейса и передали полиции.

В Барнаул артист приезжал сыграть в спектакле "Женихи".

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.04.2019 10:30
- гость -

пусть все по максимуму сделают, а то корона у него видимо слишком жмет и требует водки

0  0
18.04.2019 10:41
- гость -

Это не охамевший мажор, и не какой нибудь зажравшийся киркоров или бузова.
Это скромный, звезд с неба не хватавший, усталый 70-ти летний актер, наш земляк.
А подлецы, они везде подлецы, и Алтай не исключение.

0  0
18.04.2019 10:41
- гость -

Че водки пожалели? Налили б по больше, он старенький буянить силенок бы не хватило, а так бы до мск. бы проспал и не кому не мешал.

0  0
18.04.2019 10:43
BLATNOI

Фирма веников не вяжет! Нофелет своё дело делает!

0  0
18.04.2019 10:45
BLATNOI

Лимпопо все возрасты покорны!

0  0
18.04.2019 10:47
- гость -

На видео он полностью адекватный. Видно, что выпивши, но не кого не оскорбляет, не машет кулаками. Действительно, дали бы человеку 100 гр. и все довольны!

0  0
18.04.2019 10:50
Гость

Маразм крепчал... Теперь нужно сохранить лицо перед людьми за то, что пожилого человека скрутили как дебошира.

0  0
18.04.2019 10:50
- гость -

Не исключаю что на него пожаловался какой-то другой пассажир из бизнес-класса.
Какой-нибудь чиновник летел, которого раздражал подвыпивший артист.
Ибо на видео, действительно, П-Ч поддат, но вполне адекватен.

0  0
18.04.2019 10:51
Nic

Где же там дебош?

0  0
18.04.2019 11:00
- гость -

А давайте ему 8,5 лет колонии дадим!? Для равновесия!

0  0
18.04.2019 11:18
- гость -

старый алкаш думал ему все можно

0  0
18.04.2019 11:21
- гость -

есть правила. согласно эти правилам алкоголь и прочие напитки раносят ПОСЛЕ взлета!!!! трудно было потерпеть полчаса? так сильно водки захотелось? еще и показательное шоу устроил : "простите, христа ради"

0  0
18.04.2019 11:22
Гость

Однажды мне довелось три дня наблюдать за поведением двух земляков Зодотухина и Пократова Черного. Они были приглашены на День города. Вывод. Черти они и в Африке черти.

0  0
18.04.2019 11:23
- гость -

усталый 70-ти летний актер пусть дома сидит бухает

0  0
18.04.2019 11:31
Кот.Без сапог.

Он когда пьяный - канительный. Ведёт себя по-скотски. А пьяный он всегда. Экипаж видимо не первый раз с ним летит. Вот и урезонили ханыжку.

0  0
18.04.2019 11:37
пассажир

При чем здесь личность человека? Закон должен быть одинаков для всех, будь ты Панкратов или Черный или простой человек! Напился и совершил правонарушение, получи наказание! А то у нас в стране как всегда: давайте этого накажем, этого простим, а этот вообще наш земляк, пусть что хочет то и делает! Все правильно сделал экипаж и полиция!

0  0
18.04.2019 12:02
- гость -

На видео он полностью адекватный
---
на видео видно также, что экипаж его не трогает. не мешает ему перемещаться по салону....
короче видео говорит только об одном, что он в состоянии алкогольного опьянения

0  0
18.04.2019 12:08
гость

Народ - это нормальный человек, а не чинуша какой то, могли бы за его заслуги перед отечеством и сделать человеку приятное, а не оговаривать почем зря. Таких осталось единицы, зато другой быдлоты развелось как собак. И им все можно. Злые люди стали и склочные.

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